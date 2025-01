Guias do IPTU 2025 estão disponíveis no site da Prefeitura de Gramado

Vencimento da cota única com até 15% de desconto é dia 28 de fevereiro

A Prefeitura de Gramado liberou o acesso às guias digitais para pagamento do Imposto Territorial Urbano (IPTU) de 2025 por meio do site gramado.atende.net. As guias físicas de pagamento serão enviadas pelos Correios nos próximos dias. Neste ano, os pagamentos à vista com desconto de até 15% têm o prazo máximo de 28 de fevereiro. Para aqueles que preferirem parcelar o tributo, será possível dividi-lo em até dez vezes, com vencimentos mensais entre março e dezembro de 2025. A adesão ao parcelamento é automática, mediante o pagamento da primeira parcela até o vencimento, em 17 de março.

O código de barras da guia de arrecadação está disponível para pagamento no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Sicredi, Itaú e Santander. O pagamento via PIX poderá ser realizado em qualquer instituição financeira. A secretária da Fazenda, Sônia Molon, afirma que “o valor arrecadado com o IPTU é muito importante para nosso município, pois através dele conseguimos manter serviços prioritários com qualidade para a população, especialmente nas áreas de saúde e educação, além investimentos em infraestrutura e demais áreas de atuação do Município”.

CONFIRA OS PRAZOS DE PAGAMENTO

Opção 1 – Cota única com vencimento para 28/02/2025: 15% de desconto para contribuintes que não têm nenhum débito vencido, dívida ativa ou parcelamento de dívida ativa. 10% de desconto para contribuintes que tenham algum débito vencido, dívida ativa ou parcelamento de dívida ativa.

Opção 2 – Cota única com vencimento para 17/03/2025: 5% de desconto para contribuintes com qualquer situação.

Opção 3 – Pagamento parcelado em 10x sem desconto: Vencimentos em 17/03, 15/04, 15/05, 16/06, 15/07, 15/08, 15/09, 15/10, 17/11 e 15/12.

Veja como emitir a guia online: acesso o site gramado.atende.net > Autoatendimento > Aba Imobiliário > Emissão de guias de IPTU.

É importante ressaltar que os valores do IPTU 2025 sofreram atualização monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) relativo a inflação dos últimos 12 meses (dez/23 a nov/24), representando correção de 4,87% em relação ao ano de 2024. Eventuais variação no valor do IPTU, acima do IPCA, podem ser decorrentes da atualização cadastral dos dados do imóvel apurados em vistorias durante o ano, como por exemplo uma construção maior do que a constante no cadastro atual.