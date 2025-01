Vereadora Grazi se reúne com Dra. Fernanda Medeiros para discutir avanços na causa animal em Canela

A vereadora Grazi promoveu, nesta tarde, uma reunião com a Dra. Fernanda Medeiros, uma das maiores autoridades em Direito Ambiental e Animal no Brasil, para tratar de questões prioritárias para a causa animal em Canela. O encontro foi marcado por debates produtivos sobre temas que envolvem tanto a proteção da fauna doméstica quanto da silvestre, reforçando o compromisso com a qualidade de vida dos animais no município.

Dentre os pontos discutidos, a necessidade da implantação de um castramóvel em Canela foi destaque. A ferramenta é considerada essencial para o controle populacional de cães e gatos, além de atuar na prevenção de doenças e no cuidado responsável com os animais domésticos. Também foi debatida a adequação de legislações locais para garantir maior proteção à fauna silvestre e doméstica, além de estratégias para uma fiscalização mais eficiente e ágil.

Outro tema relevante abordado durante a reunião foi a necessidade de desburocratizar e agilizar processos administrativos relacionados à causa animal, buscando soluções práticas para problemas enfrentados atualmente.

A Dra. Fernanda Medeiros, doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), trouxe sua vasta experiência para enriquecer o debate. Com uma carreira que inclui estágio de doutoramento na Universidade de Coimbra, atuação como professora de Direito Ambiental na PUCRS desde 2001, e participação em diretorias de entidades como a Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil e a União Brasileira da Advocacia Ambiental, Dra. Fernanda é referência nacional na área.

Segundo a vereadora Grazi, a troca de experiências com a Dra. Fernanda reforça a seriedade com que a causa animal deve ser tratada. “Seguimos juntos em busca de políticas públicas que garantam mais respeito e cuidado com os animais, sempre com responsabilidade e compromisso com a comunidade”, afirmou.

A reunião reflete o empenho em fortalecer ações e iniciativas que promovam uma Canela mais consciente e responsável em relação ao meio ambiente e à proteção animal.