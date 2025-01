Com 86 dias de atrações, eventos e promoções, começou o “Verão na Serra Gaúcha”

Foi lançado nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro, o projeto “Verão na Serra Gaúcha”. Serão 86 dias com as mais diversas opções em hotelaria, gastronomia, parques e eventos. “Existem ótimas opções na Região das Hortênsias nesta época do ano, com um clima mais ameno, muito mais tranquilidade, e vários locais com preços competitivos e diversos eventos”, conta Lisa Gottschalk, Gerente Executiva do SindTur Serra Gaúcha, entidade que lidera a promoção em parceria com o CONTUR Hortênsias. “A Serra Gaúcha é mais bonita ao vivo e no verão, contamos com valores imperdíveis, muitas promoções, eventos, enfim, para quem busca tranquilidade, a nossa Região é perfeita”, comemora Lisa.

A promoção conta com a participação de cinco cidades: Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Picada Café. O “Verão na Serra Gaúcha” acontece de 15 de janeiro até 10 de abril.

Para o presidente do Sindtur Serra Gaúcha, Cláudio Souza, “queremos melhorar a performance da região durante o verão, tivemos ano passado um aumento na ocupação em relação a 2023, e vamos aumentar ainda mais este ano”, disse o dirigente. Segundo Cláudio, “todo este trabalho resulta em negócios para o ano todo”, comentou.

Para o Secretário de Turismo de São Francisco de Paula, Rafael Castello Costa a cidade quer estar muito presente. “Estamos em São Chico criando ambientes e se inspirando em cases de sucesso, estamos preparando diversos eventos para agradar a todos os gostos”, disse. “Temos uma magia muito forte que envolve toda nossa cultura”, concluiu o Secretário de São Chico.

“Estamos fazendo uma perseguição na ideia de turismo que queremos para Gramado”, iniciou falando o Secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Reginato. Segundo o Secretário, “um olhar para as pessoas é fundamental quando se faz turismo”. Segundo Ricardo, “queremos dar uma autenticidade para o destino, queremos sim, chegar em um destino mais autêntico possível”, completou.

Já Rafael Carniel, Secretário de Turismo de Canela, “o produto Canela é imenso, pelo potencial que temos, além de ser um destino de Serra, dialogamos forte com um turismo familiar, congregamos o temático com o natural”, disse ele.

E para a Secretária de Turismo de Picada Café, Cléri Spindler, a intenção é fazer uma retomada do turismo de eventos na cidade, “estamos preparando diversos eventos na parte ecológica e cultural”, relatou.

Atracões na programação de janeiro:

17 a 19 de janeiro – São Francisco de Paula

São Chico Beatle Festival

Local – Lago São Bernardo

31 de janeiro a 02 de fevereiro – Nova Petrópolis

13º Encontro de Motos de Nova Petrópolis

Local – Praça das Flores

SERVIÇO:

Projeto “Verão na Serra Gaúcha”.

Realização – Sindtur Serra Gaúcha.

Quando – 15 de janeiro até 10 de abril de 2025.

www.veraonaserra.com.br

Maiores informações (54) 9.9713-9801

Fotos – divulgação/Sindtur