Pão de Judá | Renúncia de Ídolos

A Igreja em Tessalônica foi elogiada pelo Espírito Santo, porque os tessalonicenses haviam se convertido ao Deus vivo, apenas ouvindo a pregação da Palavra de Deus, deixando de adorar os ídolos. A Igreja em Tessalônica era considerada modelo e os cristãos de lá agradavam muito a Deus pela sua fé e pela esperança em aguardar a vinda de Jesus. A qualquer momento a trombeta irá tocar, os mortos serão ressuscitados por Jesus e os vivos transladados. Não podemos nos esquecer do que está: “Então, estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro” (Mateus 24:40). Isso mostra que ninguém sabe a hora. Muitos não têm seguido as percepções do Senhor e não têm crido que está muito próxima a segunda vinda de Jesus. Quando os cristãos ouvem a Verdade do Reino de Deus, acontece o que está escrito em 1Tessalonicenses 1:9: “…deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro”.

O apóstolo Paulo ficou menos de um mês na cidade de Tessalônica e a Palavra anunciada foi suficiente para impactar a congregação dos santos, naquela cidade. Os cristãos que estavam nas reuniões da Igreja em Tessalônica, ouviram o Evangelho anunciado e rapidamente entraram em humildade. A Igreja em nossos dias, não se encontra dessa maneira, mas o Senhor tem Se revelado a nós. Se você deseja obter o mesmo sucesso, precisa ler a Bíblia e os materiais de edificação espiritual à disposição e refletir. Não é necessário que alguém nos instrua como agir. Basta acolher a Palavra de Deus no coração, com disposição de praticá-la.

A Palavra recebida pelos irmãos de Tessalônica iluminou-os internamente e capacitou-os a sentir satanás dentro dos seus corações, enganando-os. Assim, eles decidiram inclinar-se para a Palavra que receberam. As opiniões e os hábitos que não queremos mudar, as tradições que não queremos abandonar, o perdão que não queremos liberar e a ansiedade que está nos nossos corações são os ídolos, a que devemos abandonar, para servirmos a Deus. Todos nós temos manias, mas o Senhor deseja nos mudar. As “manias da carne” não servem para o Senhor. Cada vez que insistimos em permanecer como estamos e não nos abrimos para as mudanças, estamos ouvindo a ídolos. Os tessalonicenses ouviram a Verdade e discerniram que estavam ouvindo o inimigo. Eles decidiram ouvir e seguir só a Cristo. Então, quem se irritava, passou a ser calmo e quem roubava, passou a trabalhar para viver. Houve conversão ao Deus vivo e eles passaram a servir Deus.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração Aplicação da Cruz

Senhor Jesus, eu estou na Tua presença e digo que tenho cometido iniquidade no Santuário. Peço-te perdão porque não estou permitindo que a autoridade de Jesus Cristo e a autoridade de Cristo Jesus, Se manifeste-se através de minha vida. Este é o meu pecado e eu o reconheço.

Senhor Jesus, eu preciso receber o arrependimento, porque eu não tenho e não sinto arrependimento de ser empecilho para o fluir de Deus e tenho cometido iniquidade, que se configura na expressão da minha própria atitude e vontade. Eu sei Senhor que isto tem sido uma afronta contra a Tua glória. Senhor, há espíritos malignos que estão no Teu lugar na minha alma e eles estão me usando para ser impedimento para o fluir divino, tanto em mim como para beneficiar outros.

Atrasei a Tua obra, restringi o Teu trabalho, manipulei o Sagrado, murmurei diante da Tua Palavra para não a aceitar e quero Te dizer Senhor que estes espíritos estão no domínio e no governo da minha mente. Eu preciso da Tua ajuda, ó Senhor Jesus para vencê-los e me livrar deles. Eu sei Senhor que só Tu, através do poder da cruz, podes mortificar a carne e limpar a minha alma da presença desses seres malignos e me tornar livre para ter consciência de que a Lei moral de Deus pode vir guiar meus pensamentos e formar minhas emoções, para que eu ganhe da parte de Deus a revelação, a sabedoria e a graça para ter comunhão com Cristo e entender as profundezas de Deus. Senhor, faça com que eu venha a desanimar e a perder toda a esperança em mim mesmo e nas coisas naturais.

Eu agora declaro que dou liberdade para o Senhor liberar os anjos de guerra e o Espírito da vida, a unção de guerra de Cristo, para expulsar e remover estas fortalezas mentais que se obstinaram contra a Palavra da Cruz em minha mente, que elas sejam destruídas agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu dou autoridade para o Senhor retirar estes espíritos malignos que querem ser Deus no lugar de Cristo, mas, na verdade, são trevas e já estão condenados. Tira este engano do meu coração, agora Senhor. Neste instante, eu autorizo o Senhor a transformar o meu coração.

Amém.

