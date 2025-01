Polícia Civil gaúcha prende em Nova Petrópolis foragido por chacina cometida em Unaí/MG

A Polícia Civil gaúcha, por meio da Delegacia de Polícia de Nova Petrópolis, cumpriu mandado de prisão em desfavor de um condenado pela participação na chamada Chacina de Unaí, crime ocorrido em 2004, no município de Unaí/MG, que resultou na morte de quatro servidores do Ministério do Trabalho e Emprego. O caso foi amplamente divulgado à época e é considerado um dos mais brutais contra agentes públicos em razão do exercício de suas funções.

Segundo o Delegado Fábio Idalgo Peres, o indivíduo foi condenado a 64 anos de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado e formação de quadrilha, conforme decidido em sentença transitada em julgado. O crime, motivado pela fiscalização de condições análogas à escravidão em propriedades rurais, chocou o país pela sua violência e premeditação.

As investigações da Delegacia de Polícia de Nova Petrópolis apontaram que o indivíduo poderia estar escondido no interior do município, em região de divisa com Gramado/RS. Durante a operação, o foragido foi localizado e preso sem oferecer resistência. Inicialmente, estava sem documentos e tentou ocultar sua identidade, fornecendo informações falsas. Todavia, após diligências e confronto de dados, confessou ser o procurado pela Justiça.

A prisão representa um importante desdobramento para o cumprimento da pena imposta pela Justiça e reforça o compromisso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul na localização e captura de foragidos de alta periculosidade. O indivíduo será transferido para o sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena determinada judicialmente.