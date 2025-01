Reunião decide retomada das obras de pavimentação da Homero Pacheco

As obras de pavimentação da Rua Homero Pacheco, que estavam paralisadas, foram oficialmente retomadas, após uma reunião decisiva entre o prefeito Gilberto Cezar e diretores da empresa responsável, a Conpasul, representada por Giovani Luzzatto.

Durante a reunião, foram acertados os detalhes operacionais e o cronograma para a continuidade dos trabalhos. A obra só foi possível graças aos recursos destinados pelo programa estadual Pavimenta, assinado pelo governado Eduardo Leite, que tem como objetivo impulsionar melhorias na infraestrutura das cidades gaúchas.

“Essa obra é essencial para a mobilidade e qualidade de vida dos moradores. Estamos felizes em anunciar que os trabalhos foram reiniciados e que agora avançaremos para a conclusão dentro do prazo revisado”, declarou o prefeito após o encontro.

A Rua Homero Pacheco, que desempenha um papel estratégico para o trânsito local, receberá pavimentação e melhorias no sistema de drenagem. A Conpasul garantiu intensificar os esforços para concluir a obra no menor tempo possível.

As máquinas e equipes já estão trabalhando no local, trazendo alívio e esperança à comunidade, que aguardava ansiosamente pela conclusão do projeto.

Assessoria de Comunicação -Prefeitura de Canela