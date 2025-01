Brigada Militar realiza nova fase da Operação Cerco Fechado no Paranhana

A Brigada Militar deflagrou nesta quinta-feira (16/01) a Operação Paranhana, com o objetivo de combater os índices de crimes violentos letais, tráfico de drogas, roubos, furto e perturbação do sossego em toda a área da 2ª Companhia Independente.

A ação contou com a participação do efetivo orgânico das cidades de Taquara, Igrejinha, Três Coroas, Rolante e Riozinho e do efetivo em reforço ao policiamento.

A operação, resultou na prisão de dois indivíduos, por porte ilegal de arma de fogo, um adolescente infrator apreendido, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, apreensão de um simulacro, uma arma de fogo calibre .22, seis munições do mesmo calibre, 10 porções de entorpecentes e três maquinas caça-níquel.

As ações estratégicas e coordenadas da operação, foram realizadas em pontos estratégicos nas cidades, visando prevenir crimes, protegendo a comunidade e promovendo um ambiente mais segura a todos. Essa iniciativa é fundamental para fortalecer a confiança da população nas forças de segurança e assegurar a proteção de nossa comunidade.