Espaço do Leitor | Motoristas de aplicativo e veículos de turismo ganham vaga temporária ao lado da Catedral de Pedras

Secretaria de Trânsito informa que novas implantações dependem de estudos técnicos

Nas últimas semanas, a redação da Folha recebeu diversos relatos de motoristas de aplicativos e de condutores de veículos privativos de turismo, sobre a dificuldade de estacionamento no entorno da Catedral para embarque e desembarque de passageiros.

Segundo os motoristas, pela falta de vagas, muitos paravam em fila dupla, com o pisca alerta ligado, o que estava gerando diversas autuações por parte dos agentes de trânsito. Eles reivindicavam, junto à Prefeitura de Canela, uma vaga específica para embarque e desembarque no local.

A reportagem da Folha conversou com a Secretaria Municipal de Trânsito e Fiscalização, levando a reivindicação dos motoristas. O secretário adjunto, Jair Remonti, explicou que este pedido já estava protocolado há vários meses, na secretaria, e que nesta semana teve andamento, com a implantação de uma vaga temporária, com permissão de estacionamento por 15 minutos, com pisca alerta ligado, em frente ao prédio da antiga Auxiliadora.

“Esta vaga vem para atender esta demanda de embarque e desembarque no entorno da Catedral. Ainda hoje, a Rek Park, responsável pelo Estacionamento Rotativo de Canela já está realizando a implantação. É bom lembrar que já existe outra vaga temporária na Felisberto de Soares, próximo à Caixa Econômica, mas vamos seguir monitorando e, caso haja necessidade, podemos implantar outra vaga próxima”, disse Remonti.

O secretário de Trânsito e Fiscalização de Canela, Adriel Buss, diz que manter o veículo parado em fila dupla para tempo suficiente para embarque e desembarque não gera multa, porém, alguns motoristas acabam permanecendo mais de 15 minutos desta maneira, esperando o passageiro, o que, sim, desta forma, pode gerar a autuação.

“Imagine um dia de muito fluxo turístico no entorno da Catedral e mais de 20 veículos de aplicativo ou turismo esperando passageiros, parados em fila dupla”, explica Buss. “Outro desafio é o aplicativo, que acaba marcando o ponto de embarque próximo aonde a pessoa solicitou a chamada, que na maioria dos casos não será na vaga temporária”.

De qualquer forma, a Secretaria seguirá trabalhando para equilibrar as vagas e o trânsito em locais turísticos, garantem secretário e adjunto.

Novas implantações dependem de estudos técnicos

Ainda, Adriel Buss esclareceu, ainda, que novas alterações no trânsito da cidade, como quebra-molas, por exemplo, deverão passar por estudo técnico do engenheiro de tráfego da Secretaria, o qual, para a implantação, deverá indicar a necessidade.

“Vamos organizar a cidade com base na legislação e no estudo técnico do engenheiro de trânsito”, encerrou o secretário.