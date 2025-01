Parcela única do IPTU vence no dia 31 de janeiro

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Canela tem vencimento em cota única no próximo dia 31 de janeiro e os contribuintes que optarem por quitar o imposto nessa condição garantem 7% de desconto. Também é possível parcelar em até 11 vezes, sendo a primeira parcela para 15 de fevereiro.

Os carnês podem ser retirados no Paço Municipal, na Rua Dona Carlinda, nº 455, no Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13h às 16h30. Ou podem ser acessados pelo site da Prefeitura: canela.rs.gov.br.

Foto: André Fernandes/Prefeitura de Canela