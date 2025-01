Polícia Civil prende um dos maiores estelionatários do “golpe do cartão” do RS

A ação contou com o apoio da PRF

Nesta quarta-feira (15/01), a Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Torres, deflagrou a Operação Scambio Di Carte no combate ao crime de estelionato e prendeu um dos maiores estelionatários do golpe do cartão do RS.

O indivíduo, de 42 anos, foi preso em Gravataí, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. O indivíduo é oriundo do Estado de São Paulo, sendo que se deslocava até o Rio Grande do Sul para aplicar o “golpe do cartão” em agências bancárias.

Também foi apreendido um veículo VW/Taos, o qual era utilizado para aplicar os golpes em diversas cidades gaúchas, como Santa Rosa, Eldorado do Sul, Santa Maria, Erechim, Cachoeira do Sul, Lajeado, Santa Rosa, Porto Alegre e Litoral Norte.

O suspeito praticava o golpe, principalmente, em pessoas com idade avançada, visualizando quando a vítima digitava a senha no caixa de autoatendimento do banco, segundo o Delegado-Adjunto da Delegacia de Torres, Éwerton Melo.

Conforme o Delegado Titular da Delegacia de Polícia de Torres, Marcos Vinicius Muniz Veloso, o suspeito escolhia as vítimas pela sua vulnerabilidade, a fim de facilitar o golpe. “O suspeito ingressava nas agências e trocava o cartão da vítima, sem a mesma perceber. Depois, de posse do cartão bancário furtado, o indivíduo realizava diversos saques da conta da vítima”.

Com o dinheiro furtado das contas das vítimas, o suspeito fazia diversas compras de celulares Iphones, compras em shopping, bem como outros produtos de grande vulto. O valor do prejuízo causado às vítimas é alto, já que os golpes, muitas vezes, chegavam a valores superiores a cem mil reais cada.