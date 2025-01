Prefeito e secretária de Turismo de Bom Jesus fazem visita técnica em Canela e Gramado

Com visitas a empreendimentos e reuniões sobre o trade turístico, trouxeram boas experiências para o desenvolvimento do Turismo local

Com o intuito de conhecer estruturas, empreendimentos e experiências de sucesso, bem como manter reuniões sobre o trade turístico, o prefeito de Bom Jesus, Frederico Arcari Becker (Lico) e a secretária Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jéssica Melo da Silva, estiveram em Canela e Gramado na semana passada.Foram duas noites e um dia de intensa atividade e repletos de reuniões com empreendedores e investidores do trade turístico de um dos principais destinos do país, que é a Região das Hortênsias. Tanto o prefeito Lico quanto a secretária Jéssica retornaram cheios de entusiasmo e energizados no sentido de trabalhar políticas públicas e ações de incremento do Turismo de Bom Jesus. Eles estavam acompanhados pelo conselheiro estadual de cultura e produtor cultural Duclerc Silva, que auxiliou com as agendas e realização do roteiro. “Não queremos ser Gramado e Canela. Somos Bom Jesus. Mas penso que devemos nos espelhar em iniciativas que deram certo e manter uma proximidade com a Região das Hortênsias certamente trará benefícios à nossa comunidade”, frisa o prefeito. “Viemos com muitas ideias e possibilidades de parcerias que, aliadas aos nossos produtos e empreendimentos daqui, favorecerão o desenvolvimento de Bom Jesus”, salienta Jéssica.

Jéssica, Carol e Lico

Na noite de quinta-feira, dia 9 de janeiro, eles assistiram ao espetáculo Nativitaten, realizado num lago e um dos principais eventos do Natal Luz de Gramado. Além de verem o espetáculo artístico cultural com shows musicais, de dança, de fogos e elementos cênicos grandiosos, prefeito e secretária de Turismo de Bom Jesus tiveram a oportunidade de conhecer sobre a produção do evento. Ao término do espetáculo, foram convidados para ver de perto as estruturas, o palco, os equipamentos de som e luz, a cenografia, camarins, figurino e outros detalhes da realização. Ainda tiveram a oportunidade de conversar com pessoas que estiveram diretamente envolvidas com o Natal Luz, entre elas a diretora de eventos da Gramadotur (autarquia municipal responsável pela realização), Tatiana Ferreira; o diretor do Nativitaten, Heitor Knorst; o assistente de direção do Nativitaten e diretor artístico do Grande Desfile de Natal, Rodrigo Drechsler; a presidente do Conselho Municipal de Cultura de Gramado e coordenadora do Coro Vozes de Gramado, Jane Pozzo; um dos cantores do Nativitaten o tenor Alexandre Borges; o maestro da Orquestra Sinfônica de Gramado, Júlio Cesar Wagner; e, com os diretores da S&S Cultura Turismo Eventos, Sandro Bonatto e Susana Spier, responsáveis pela produção. Também conversaram com a violinista solo e filha do maestro, a garotinha Carolina Loesch Wagner que naquele dia completava 10 anos de idade e deu um espetáculo a parte com sua apresentação. Conheceram a noite gramadense com seu deslumbrante visual de luzes e ornamentação natalina.

Reunião com Luis Fernando Bassani, na Estação Campos de Canella

Ficaram hospedados como convidados no Lagheto Viverone, em Canela, um dos hotéis da rede que se destaca no receptivo turístico da região. Já na manhã de sexta-feira, logo cedo foram conhecer o empreendimento Roda Canela, que alia rica estrutura, com aventura, natureza e que nas alturas oferece um visual especial da região. Em seguida, estiveram reunidos com Luis Fernando Bassano, da incorporadora NovAlternativa, empresa responsável pela revitalização da Estação do Trem de Canela e pela transformação do espaço em um imponente atrativo turístico e gastronômico no centro da cidade. Sandro, Susana e Duclerc participaram da reunião explanando sobre o projeto Estação Cultural em Canela, que dá vida à Estação Campos de Canella com apresentações de música, circo, teatro e espaço literário. Após passeio pela Estação, almoçaram juntos no Fondue & Bistrô Maison De La Gare, quando saborearam rizzoto de cordeiro com butiá.

Começaram as atividades da tarde com importante reunião com o empreendedor Flávio Chaulet, quando encaminharam tratativas com vistas à divulgação e distribuição do queijo artesanal serrano de Bom Jesus. As lojas da Família Chaulet estão instaladas em diferentes espaços de cidades como Canela e Gramado e, por elas, chegam a passar cerca de mil pessoas por dia. A conversa foi muito positiva, pois Flávio repassou informações importantes e até demonstrou interesse em estudar a viabilidade de ampliar seus negócios com possibilidades de investir em Bom Jesus. Depois, visitaram o Big Land, um parque temático com apelo infantil e que também faz adultos voltarem à infância, instalado na Estação Campos de Canella e sob direção dos irmãos Sandro e Denis Shaulet. Finalizando o dia, conheceram as estruturas do Sky Glass, a primeira plataforma de vidro da América Latina e uma das maiores do mundo, instalada e com vista privilegiada do Parque da Ferradura.

Na Estação Literária

Circularam pelas ruas de Canela observando a ornamentação natalina e estiveram na Igreja de Pedras, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, um ponto turístico importante que recebe milhares de pessoas diariamente e tem em sua estrutura um elevador para que os visitantes possam acessar a torre do templo. Encerrando o roteiro de visitas técnicas, na noite de sexta mantiveram reunião com a equipe da S&S Cultura Turismo e Eventos saboreando uma deliciosa sequência de fondues no La Gare, harmonizando com espumantes da Jolimont. O cheff Eduardo Bonatto fez um blend especial incluindo entre os ingredientes o queijo serrano de Bom Jesus, agradando ao paladar de todos e inspirando a criação de novos pratos gastronômicos.