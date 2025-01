 Prefeitura e SER Gramado reforçam parceria para a Super Copa de Futsal

A Prefeitura Municipal de Gramado, em parceria com a SER Gramado, reafirmou o acordo para a realização da Super Copa Gramado de Futsal. O evento, que se consolidou como um dos principais torneios de pré-temporada do futsal brasileiro, promete mais uma edição emocionante, reunindo as principais equipes da modalidade e movimentando a economia da cidade.



A Super Copa Gramado 2025, que acontece graças a parceria entre a Administração Municipal e a SER Gramado, está prevista para acontecer entre os dias 14 e 21 de março, no Ginásio José Francisco Perine, o Perinão. A competição contará com a participação de oito equipes que disputam a Liga Nacional, a competição mais badalada do futsal brasileiro. Ao todo serão 15 títulos de Libertadores, 16 da Liga Nacional, 21 da Taça Brasil e sete títulos mundiais em quadra, tornando este, um dos maiores eventos de futsal da região.



“A Super Copa Gramado de Futsal é um marco no calendário turístico da cidade, atraindo visitantes de todo o Brasil e movimentando nossa economia. O turismo esportivo é uma das prioridades da Gestão Nestor e Luia, e eventos como este fortalecem ainda mais nossa posição como um destino completo, que alia natureza, cultura e também o esporte de alto rendimento”, destaca o Secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo.



A SER Gramado, entidade organizadora do evento, destaca a importância da parceria com a Prefeitura para a realização da Super Copa. “A cidade ganha muito com a competição. O evento movimenta a economia local e promove o turismo esportivo. Para o futsal, a Super Copa Gramado é o pontapé inicial das competições nacionais e oportunidade para as equipes mostrarem todo o seu potencial e iniciarem bem a temporada. Ao reunir as principais equipes do país, contribuímos para o desenvolvimento do esporte e para a divulgação do município como um destino esportivo de primeira linha”, afirma Jadir Schwingel, presidente da SER Gramado.