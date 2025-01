​São Francisco de Paula apresenta equipe de secretários para nova gestão

A Prefeitura de São Francisco de Paula oficializou a equipe de secretários e gestores que conduzirão as políticas públicas do município nos próximos anos. Composta por profissionais experientes e comprometidos com o desenvolvimento local, a nova formação busca unir conhecimento técnico e sensibilidade social para atender às demandas da população.

A administração, liderada pelo Prefeito Thiago Teixeira e pelo Vice-prefeito Beto Lopes, apresenta um time diversificado que combina experiência em setores estratégicos e inovação nas ações. Conheça os principais nomes que compõem o governo municipal:

Itamar de Leon (Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação)

Com 15 anos na vida pública, atua com foco na inclusão social e no fortalecimento das políticas públicas voltadas para o bem-estar da população mais vulnerável.

Beto Lopes (Secretaria de Administração e Vice-Prefeito): Com formação em Engenharia Elétrica, Lopes foi vereador por dois mandatos e já atuou como Secretário de Administração e Planejamento. Atualmente, acumula as funções de Vice-Prefeito, com foco na eficiência da gestão pública.

Ana Paula Ferreira Cruz Bennemann (Secretaria de Educação): Pedagoga com mais de 25 anos de atuação na educação infantil e especialista em Gestão Pública, Bennemann lidera a pasta há 8 anos e ocupa posições de destaque em entidades estaduais de educação.

Michele Knob Koch (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade): Formada em Gestão Ambiental pela UERGS, Koch trabalha desde 2021 na promoção de práticas sustentáveis, destacando a preservação ambiental aliada a desburocratização.

Juliano da Paz Carvalho (Secretaria da Saúde): Advogado e ex-Secretário de Estado, Carvalho assumiu a Saúde em 2023 com a missão de ampliar e qualificar os atendimentos à população de São Chico.

Rafael Castello Costa (Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto): Empresário e gestor com ampla experiência, Castello atua para fortalecer a economia local por meio do turismo, cultura e esportes, representando o município em entidades regionais de destaque.

Airton Nunes (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos): Com mais de 27 anos de experiência profissional, Nunes lidera a pasta de Obras e Serviços Urbanos, após desempenhar papéis importantes na gestão Marcos e Thiago.

Luis Alexandre de Souza Faccio (Secretaria de Manutenção de Estradas)

Servidor público concursado há 29 anos, é reconhecido pela experiência na manutenção de estradas e profundo conhecimento do interior do município.

Jaqueline Ribeiro da Gama (Secretaria de Planejamento): Com 12 anos de experiência no setor público e formação em Administração com MBA em Políticas Públicas, Gama trabalha para promover o crescimento urbano e o desenvolvimento do Município forma planejada e sustentável.

Claus Nelson Altevogt (Secretaria da Fazenda): Formado em Direito e com 20 anos de atuação em finanças públicas, Altevogt traz uma visão estratégica para a gestão fiscal do município.

Alexandre Bossle (Secretaria de Agricultura): Com experiência como vereador e secretário em diferentes áreas, Bossle lidera ações voltadas ao desenvolvimento rural e ao bem-estar da comunidade que vive no interior.