Stories – Por Renata Willrich | Edição 652

Durante o 40º Rodeio Crioulo Nacional de Canela, o patrão Jeferson Lodéa e sua esposa Morgana receberam os influenciadores digitais tradicionalistas Jordana Ercolani e Juarez Junior Paiva Malagnez, do badalado blog “O Mundo do CTG”.

Crédito Diego Santos

Black Bull moda couro inaugura nova loja no centro de Gramado. A gerente Nadine Becker e a proprietária Miria Broilo em tarde de Petit Comitê de lançamento da Loja conceito da renomada marca de couro.

A gerente geral de operações de gastronomia Martina Nunes e a diretora comercial Lísia Diehl, da Gramado Parks, no evento Al Mare, ao lado do Chef Carlos Bertolazzi, um dos convidados do evento. Na ocasião, os renomados chefs usaram aventais Black Bull para completar o estilo com a gastronomia.

A segunda edição do evento gastronômico Al Mare, do Hotel Buona Vitta- restaurante Don Milo, reuniu turistas, convidados e moradores para uma experiência que une o churrasco com frutos do mar. Diversas atrações animaram o evento e umas delas, foi a canelense Dj Michele Wender. Na foto, a Dj com Aislan Verdelli Costa , que prestigiou o evento.