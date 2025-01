Brigada Militar prende casal com três tabletes de maconha em Gramado

Na tarde do último sábado (18/01), a Brigada Militar em patrulhamento no município de Gramado, abordou uma mulher, de 27 anos, e um homem, de 39, ambos conhecidos dos policiais e com antecedentes por ameaça, tráfico e posse de entorpecentes.

Com o casal foi encontrado e apreendido três tabletes de maconha, pesando aproximadamente 100 gramas, dinheiro e dois celulares.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido ao presídio de Canela. A mulher prestou depoimento e foi liberada em seguida.