Durante Operação Cerco Fechado, Brigada Militar efetua seis prisões por tráfico de drogas em Gramado

Seis pessoas foram presas e grande quantidade de drogas foi apreendida

A Brigada Militar deflagrou neste final de semana mais uma fase da Operação Cerco Fechado, com o intuito de combater crimes violentos, letais intencionais, tráfico de drogas, roubo e furto de veículos e a captura de foragidos, em toda a área do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT).

A operação resultou na prisão de seis indivíduos por tráfico de drogas e na apreensão de 664 gramas de maconha, 18 porções de cocaína e 16 pedras de crack.

As atividades estruturadas e coordenadas da operação, foram efetivadas em pontos estratégicos dos municípios, visando prevenir crimes, para a promoção de um ambiente mais seguro para a população. Aproximando e fortalecendo cada vez mais a confiança da sociedade nas forças de segurança.

Casal é preso

Na noite de sábado (18/01), a Brigada Militar, através da guarnição da Força Tática do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), prendeu um casal por tráfico de drogas.

Com eles foram encontrados 16 pedras de crack (8,2 gramas), 18 porções de cocaína (12,21 gramas), 17 porções de maconha (240 gramas) e 750 reais em notas diversas.

O homem, de 34 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e a mulher, de 35 anos, com antecedentes por falsificação de documento público, foram presos em flagrante e encaminhados ao presídio.

Homem é preso com 100 gramas de maconha

Na tarde de sábado (18/01), a Brigada Militar em patrulhamento no município de Gramado, abordou uma mulher, de 27 anos, e um homem, de 39, ambos conhecidos dos policiais e com antecedentes por ameaça, tráfico e posse de entorpecentes.

Com o casal foi encontrado e apreendido três tabletes de maconha, pesando aproximadamente 100 gramas, dinheiro e dois celulares.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido ao presídio de Canela. A mulher prestou depoimento e foi liberada em seguida.

Carioca preso em Gramado

Na madrugada de sábado (18/01), a Brigada Militar em patrulhamento no município de Gramado, visualizou e abordou um indivíduo, de 23 anos, natural do Rio de Janeiro, com antecedentes por tráfico de entorpecentes.

Com ele foi encontrado e apreendido 145 gramas de maconha, dinheiro e um celular. O autor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio de Canela.