É fake! Prefeitura de Canela alerta para golpes via e-mail em nome da administração municipal

A Prefeitura de Canela alerta a comunidade sobre uma tentativa de golpe em nome da administração municipal, que está sendo enviada via e-mail para empresários locais e estabelecimentos comerciais. A mensagem trata de uma suposta irregularidade no alvará de funcionamento da empresa, contudo, trata-se de conteúdo falso.

O emissor da mensagem se passa por servidor do Departamento de Licenciamento Urbano e Obras da Prefeitura, o que não procede. É importante que o usuário que receber o e-mail fique atento ao endereço padrão da gestão municipal “@canela.rs.gov.br”. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o Município também não realiza contato de atualização do alvará via e-mail, e alerta a população para que desconfie do link, o qual o conteúdo direciona para clicar.

HOSPITAL DE CANELA

De acordo com o interventor do Hospital de Caridade de Canela (HCC), Emanoel Messias Morais do Nascimento, situação parecida envolvendo golpes está ocorrendo com familiares de pacientes internados na casa de saúde. “O Hospital de Canela, em nenhuma hipótese, entra em contato com pacientes solicitando dinheiro ou informações pessoais, seja por telefone, e-mail ou redes sociais”, complementa Messias.