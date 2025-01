Prefeitura de Gramado abre Processo Seletivo para Operário e Tesoureiro

A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria da Administração, divulgou dois novos Processos Seletivos Simplificados para a contratação temporária e cadastro reserva de Operário II e Tesoureiro. Os editais com todas as informações estão disponíveis no site www.gramado.atende.net, através do caminho Secretarias > Secretaria da Administração > Processo Seletivo Simplificado 04/2025 – Operário II ou Processo Seletivo Simplificado 05/2025 – Tesoureiro. Confira mais detalhes sobre as vagas:

Processo 04/2025 – Operário II: A vaga tem carga horária de 40 horas semanais e vencimento de R$ 2.049,83. Para participar, é preciso ter cursado o ensino fundamental até, no mínimo, a 4ª série. As inscrições vão de 20 a 24/01/2025 e serão recebidas exclusivamente no Protocolo Geral da Prefeitura de Gramado, na Av. das Hortênsias, nº 2029.



Processo 05/2025 – Tesoureiro: A vaga tem carga horária de 40 horas semanais e vencimento de R$ 4.088,51. Para participar, é preciso ter o ensino médio completo. As inscrições vão de 20 a 22/01/2025 e serão recebidas exclusivamente no Protocolo Geral da Prefeitura de Gramado, na Av. das Hortênsias, nº 2029.