Brigada Militar garante a segurança do Natal Luz

Foram mais de 80 dias de evento, milhares de visitantes e nenhuma ocorrência

Gramado e região mais uma vez podem se orgulhar da segurança pública em seus eventos. Não é a toa que nos 86 dias da edição do Natal Luz de 2024/25, nenhuma ocorrência relevante foi registrada. Motivos de sobra para que turistas e visitantes queiram retornar nas próximas edições.

No domingo, dia 19, encerrou-se a edição desse ano de um dos mais famosos eventos Natalinos do País. E a Brigada Militar, através do 1° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), comemora os bons resultados alcançados durante todo Natal Luz, onde não houve ocorrências relacionadas ao evento, fruto de um planejamento detalhado com ações operacionais bem articuladas, não apenas no município como em toda a região. Desde o final do mês de outubro de 2024 as atenções foram voltadas para a segurança e a tranquilidade do público que prestigiou as atrações, sem descuidar da comunidade gramadense.

Para atingir esse objetivo o 1º BPAT contou com seu efetivo orgânico, o Pelotão de Foça Tática e Policiais Militares que vieram de outras localidades para reforçar o policiamento ostensivo do município.

Capitão Luiz Fernando Pereira Bastos – comandante da Brigada Militar de Gramado, responsável pelo policiamento ostensivo, ressalta o resultado operacional alcançado: “A Brigada Militar orgulha-se de poder contribuir com o sucesso dos festejos do Natal Luz ao proporcionar segurança pública para a comunidade de Gramado e para os turistas, além de seguir firme em seu compromisso de bem servir a sociedade gaúcha”.