Câmara de Vereadores de Canela realiza primeira sessão extraordinária do ano

Nesta quarta-feira (22), a Câmara de Vereadores de Canela realiza sua primeira sessão extraordinária de 2025, marcando o início das atividades legislativas do ano e o primeiro encontro dos novos parlamentares para análise e votação de projetos importantes. A pauta da sessão inclui matérias de grande relevância para o município, como a revisão geral anual dos servidores e ajustes em auxílios, além de alterações na estrutura administrativa.

Revisão geral dos servidores e auxílios

O Projeto de Lei nº 001/2025, de iniciativa do Executivo, prevê a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais em 4,48%, percentual baseado no IPCA acumulado entre janeiro e dezembro de 2024. A revisão também abrange o subsídio dos agentes políticos, excluindo o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, em cumprimento ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Além disso, os valores dos auxílios alimentação e transporte serão reajustados. O auxílio-alimentação passará de R$ 20,00 para R$ 25,00 por dia trabalhado, enquanto o auxílio-transporte será fixado em R$ 150,00 mensais, refletindo os aumentos no custo de vida e transporte.

Criação de novas vagas no quadro municipal

Outro ponto relevante da pauta é o Projeto de Lei nº 003/2025, que adiciona uma vaga para a função pública de Assistente Social I, destinada à Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o texto apresentado pelo Executivo, essa vaga será preenchida a partir da lista de aprovados do Processo Seletivo Simplificado de 2023. O vencimento básico para a função será de R$ 7.239,72, com carga horária de 30 horas semanais.

O prefeito Gilberto Cezar destacou na justificativa do projeto que o reforço na equipe de assistência social é essencial para garantir suporte técnico às ações desenvolvidas no município, tanto na atenção primária quanto nos serviços especializados.

Alterações em outras estruturas administrativas

A sessão também analisará o Projeto de Lei nº 004/2025, que adita vagas de monitor e professor de educação infantil à Lei Municipal nº 4.819/2024. Essa mudança visa atender a demanda crescente por profissionais na rede municipal de ensino, especialmente na educação infantil, onde a expansão de vagas é prioridade.

O projeto prevê a criação de 15 vagas para monitor e 10 para professor de educação infantil, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. O preenchimento dessas vagas está condicionado à existência de candidatos aprovados nos processos seletivos em vigência.

Compromisso com a gestão pública

A sessão extraordinária reflete o compromisso dos vereadores em discutir e aprovar matérias fundamentais para a administração pública e os serviços municipais. A sessão ocorre no plenário da Câmara de Vereadores de Canela, com início às 18h, e será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Legislativo.