Canela | Microempreendedores podem fazer Declaração de Faturamento sem custo na Sala do Empreendedor

MEI’s têm até dia 31 de maio para entregar documento que consta os ganhos de 2024

Microempreendedores Individuais (MEI’s) devem entregar a Declaração Anual de Faturamento (DASN-SIMEI) até o dia 31 de maio de 2025. A declaração é referente aos ganhos de 2024 e pode ser feita sem custo na Sala do Empreendedor, situada junto ao Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica), na Rua São Francisco, 199, bairro Boeira.

Para realizar a declaração, basta acessar o Portal do Empreendedor e selecionar a aba “Já sou MEI”. O usuário deve escolher a opção “Declaração Anual de Faturamento” e clicar em entregar a declaração. O CNPJ do MEI será solicitado. Depois, o empreendedor deve escolher o ano que deseja declarar e preencher os dados com as receitas obtidas. Uma tela com o resumo dos valores dos impostos pagos naquele ano será aberta e, por fim, é só clicar em transmitir.

Todos os MEIs devem transmitir a declaração, mesmo aqueles que não tiveram faturamento durante 2024. Portanto, nos casos de não movimentação, os campos de Receitas Brutas, Vendas e/ou Serviços devem ser preenchidos com o valor de R$ 0,00 – indicando que, de fato, não ocorreram rendimentos.

Acesse este link para iniciar sua declaração: https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/dasnsimei.app/Identificacao

Mais informações pelo WhatsApp da Sala do Empreendedor (54) 3282-5155 ou via e-mail: saladoempreendedor@canela.rs.gov.br

Foto: Divulgação/Prefeitura de Canela