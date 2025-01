Círculo Saúde amplia atuação no litoral norte do Rio Grande do Sul

Instituição disponibiliza serviços estratégicos e infraestrutura moderna em 20 cidades

Desde o início de 2024, o Círculo Saúde, instituição gaúcha com 90 anos de história, consolidou sua presença no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, abrangendo 20 cidades, de Osório a Torres. Com foco em oferecer atendimento de qualidade e segurança aos seus beneficiários, o principal serviço disponível na região é a cobertura de planos de saúde empresariais, que garantem acesso a uma rede de hospitais, clínicas, laboratórios e médicos credenciados.

Entre os destaques dessa estrutura estão os hospitais Life Plus, em Xangri-Lá, Santa Luzia, em Capão da Canoa, e Navegantes, em Torres. O Hospital Life Plus, principal parceiro do Círculo na região, é o único hospital 100% privado do litoral norte, oferecendo tecnologia de ponta, moderna infraestrutura e localização estratégica na Estrada do Mar. Além disso, os beneficiários do litoral também podem contar com a segurança da infraestrutura de alta complexidade do Hospital do Círculo, em Caxias do Sul, referência para procedimentos complexos, equipado com UTIs, bloco cirúrgico e acreditação hospitalar ONA 3, de nível de excelência.

Complementando os serviços, o plano de saúde do Círculo inclui vantagens como parceria com a rede de farmácias Panvel e serviços de urgência e emergência em parceria com a Transalva, que atendem as cidades de Capão da Canoa, Arroio do Sal, Três Cachoeiras e Torres. Beneficiários também podem acessar consultas via telemedicina, disponíveis 24 horas, com clínicos gerais e mais de 15 especialidades médicas.

De acordo com o diretor de Mercado do Círculo Saúde, Leno Almeida, a instituição oferece uma nova opção de plano de saúde que combina tradição e inovação. “O Círculo Saúde é a melhor escolha em custo-benefício para quem busca segurança e qualidade no Litoral Norte. Somos uma instituição gaúcha com 90 anos de história, e nosso plano de saúde oferece abrangência em 50 cidades, atendendo desde a Serra Gaúcha, Vale do Caí, Região das Hortênsias e o litoral. Quem escolhe o Círculo pode confiar em uma cobertura completa, com serviços modernos e toda a segurança de uma operadora de saúde que é referência no Rio Grande do Sul”, afirma Almeida.

Para reforçar a presença no litoral, o Círculo Saúde prevê a inauguração de uma Central de Saúde em Capão da Canoa no segundo semestre de 2025. Localizada em uma área estratégica e de fácil acesso, a unidade funcionará nos moldes das demais centrais da instituição, oferecendo consultórios, atendimentos médicos, suporte aos beneficiários e autorizações de procedimentos.

Com essa ampliação, o Círculo Saúde reforça sua missão de estar cada vez mais presente nas comunidades gaúchas, proporcionando cuidado humanizado, acessível e eficiente para seus beneficiários.