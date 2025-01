Rota Panorâmica será interditada parcialmente

A Prefeitura de Canela interditará de forma parcial a estrada municipal da Rota Panorâmica a partir desta segunda-feira, dia 20. De acordo com parecer técnico emitido hoje, foi constatado que uma das faixas de rolamento da via encontra-se totalmente comprometida em decorrência das fortes chuvas do ano passado, apresentando desmoronamento parcial de terra e da pavimentação asfáltica, comprometendo a estrutura da mesma.

Portanto, será autorizado somente passagem de veículos leves (até seis toneladas) no local, até que as obras na estrada sejam concluídas. “O bloqueio total da estrada visa garantir a segurança de todos”, afirma o secretário municipal de Trânsito, Adriel Puss.