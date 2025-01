Ação conjunta desarticula quadrilha envolvida em extorsões em Igrejinha e Três Coroas

Polícia Civil prendeu duas mulheres e dois homens entre sexta (17) e terça-feira (21)

Igrejinha – Em uma ação conjunta entre as Delegacias de Três Coroas e Igrejinha, mandados de busca e apreensão, bem como de prisão, foram cumpridos entre sexta-feira (17) e terça-feira (21), resultando na prisão de dois homens e duas mulheres envolvidos em crimes de extorsão cometidos contra vítimas masculinas, moradores de Igrejinha e Três Coroas.

Conforme informou o delegado de polícia Ivanir Luiz Moschen Caliari, responsável por ambas as delegacias, os crimes seguiam um padrão que envolvia a exigência de valores em dinheiro de vítimas do sexo masculino, que inicialmente acreditavam estar mantendo relações sexuais com as mulheres mediante pagamento por transferências bancárias realizadas ao longo do ano de 2024.

Após os programas sexuais e a quitação do valor combinado com as mulheres, as vítimas passavam a ser extorquidas sob grave ameaça pelos homens integrantes da quadrilha. Os criminosos exigiam o pagamento de quantias adicionais, alegando serem membros de uma perigosa facção. Ao todo, as duas extorsões obrigaram as vítimas a realizarem diversas transferências, totalizando mais de R$ 100 mil.

O delegado Caliari relatou que, “não obstante a semelhança no modus operandi dos crimes cometidos nas duas cidades, os homens e mulheres envolvidos nas extorsões de moradores de Igrejinha e Três Coroas eram pessoas diferentes”. Todavia, ao investigar os antecedentes criminais dos envolvidos nos dois delitos, verificou-se que muitos deles já tinham vínculo e respondiam por fraudes cometidas anos antes em Igrejinha. Isso leva a crer que, possivelmente, tratava-se de um mesmo grupo que buscava implementar uma nova modalidade de extorsão, desarticulada pela Polícia Civil antes de atingir outras vítimas.

A mulher e o homem envolvidos nas extorsões em Três Coroas, com 25 e 29 anos, respectivamente, foram presos nas cidades de Igrejinha e Bagé. Já a mulher e o homem, envolvidos no crime em Igrejinha, de 24 e 26 anos, foram presos na própria cidade. Além dos quatro presos, pelo menos outras cinco pessoas serão indiciadas como partícipes nos crimes, por receberem transferências bancárias de parte dos valores pagos pelas vítimas.

Informações: Repercussão Paranhana