Assador canelense premiado pilota churrasqueira da Ownerinc no Planeta Atlântida 25

Em grande estilo! É nesta atmosfera que a incorporadora gramadense Ownerinc receberá seus convidados e amigos em seu espaço na 8ª edição do Paleta Atlântida, em 25 de janeiro de 2025, à beira-mar de Xangri-Lá. E, se churras é para compartilhar, a empresa traz para seu lounge, em um dos mais aguardados eventos do Litoral Norte Gaúcho, o seu assador particular. Estará pilotando a churrasqueira o reconhecido Fernando Schimanoski, ganhador do prêmio de melhor assador do Brasil.

Sobre a Ownerinc

Focada na tendência que está cada vez mais em alta, de um modelo de negócios imobiliários no sistema de compartilhamento, a Ownerinc nasceu das experiências de seus sócios em empresas dos ramos hoteleiro, da construção civil e de infraestrutura urbana. A ideia é oferecer produtos premium no segmento de imóveis, que proporcionem conforto, bem-estar, aconchego e convivência entre os frequentadores, entregando ainda completa solução em serviços e gestão.