Brigada Militar de Gramado prende homem com seis pés de maconha

Na tarde da última terça-feira (21/01), a Brigada Militar de Gramado em atendimento de ocorrência, efetuou a prisão de um indivíduo, de 23 anos, por tráfico de drogas.

No total foram contabilizados seis pés da planta entorpecente, com raiz e tamanhos de um metro cada. Além do plantio, ainda foram apreendidos sete cigarros de maconha intactos, com 8,56 gramas e um tijolo de maconha pesando aproximadamente 72 gramas.

O indivíduo, com antecedentes criminais por posse entorpecentes, foi preso e encaminhado a delegacia para registro.