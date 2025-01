E o Esporte? Tiriricará?

A pergunta que mais tem sido me feita nas últimas semanas é esta: e o esporte?

Bom, tenho algumas informações em off, que somente poderei divulgar mais a frente, e elas são muito boas. Enquanto não tenho a confirmação destas novidades, vamos a uma especulação: Marcelo Drehmer, ou Marcelo Tiririca, é o nome mais cotado, neste momento, para assumir o DMEL.

Outra conversa de corredor é que o Esporte deve mesmo ser transformado em secretaria, o que pode acontecer no decorrer deste ano ou somente em 2026. A tendência é de que a nova secretaria seja destinada ao PSD e que o vereador Jone Wulff assuma a pasta.

A primeira confirmação é que ainda temos os R$ 9 milhões destinados para o novo ginásio. O valor, conquistado no ano passado pela comunidade esportiva, está em caixa e já rendeu mais de R$ 400 mil em juros. Confirmei a informação, nesta quarta (22), com o vice-prefeito Tolão, e aí está uma excelente notícia.

Outra boa notícia é que Filipe Rocha foi mantido no departamento, preservando a memória administrativa do DMEL e proporcionando que as competições iniciem assim que o orçamento permitir, portanto, aqui vai a segunda afirmação: teremos a 3ª divisão de futsal, que tinha previsão de início em fevereiro, mas deve ficar para a primeira semana de março.

O DMEL planeja, também, o torneio de pênaltis e o vôlei de areia, agora para fevereiro. Sub 11 e Vôlei Masculino também devem iniciar em março.

Por outro lado, como diria Marcão Viezzer, nosso único espaço para competições continua sendo o Carlinhos da Vila, no Santa Marta. O ginásio precisa investimentos urgentes para que possa receber o calendário 2024.

As famigeradas goteiras, precisam ter uma solução definitiva, isso é o básico, o mínimo dos mínimos, para poder jogar por lá.

Banheiros, vestiários e portas externas precisam de reparos e algumas redes necessitam substituição. Isso é o básico. A cerca está toda estragada, muita sujeira no entorno do ginásio e estacionamento está muito ruim.

Lixação, pintura e remarcação da quadra é outra ação importante (ao menos para que possamos parar em pé durante o jogo), mas também acredito que ficará em segundo plano, assim como recuperação do placar, que não funciona mais o display com o nome das equipes.

No mundo ideal, bom seria que o ano já iniciasse com um economato, para termos copa e alguém responsável pela abertura e fechamento do local, mas duvido que aconteça logo, pois necessita de licitação.

Tudo indica que teremos um ano bom para o esporte canelense (repito, com base nas informações que possuo em off e que ainda necessitam de confirmação). Mas, e sempre há um mas em tudo, ainda estamos uns três passos atrás do que encerramos 2024, que em termos de estrutura, já era bem ruim.