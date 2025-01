Educação Financeira | Bota camisa, tira camisa: Governo recuou com a MP, mas não é por isso que você precisa se despreocupar com o fisco

Caro leitor, depois de muito mimi, fake news e golpes em relação a taxação do PIX que de fato não aconteceria, o Governo voltou atrás e revogou a MP para ressaltar que pagar com Pix, equivale a pagar em dinheiro. Ou seja, não incide tributo, imposto, taxa, contribuição e fica assegurado o sigilo dos usuários.

Mesmo com a revogação não podemos ficar despreocupados em relação a nossas movimentações bancárias, uma vez que tudo que pagamos em cartão de crédito, débito e o próprio Pix fica registrado. Em algum momento, certamente esses dados servirão para serem cruzados por sistemas computacionais que estão cada vez mais modernos.

Uma coisa que ninguém comentou é que voltamos a ser fiscalizados em transações que ultrapassem R$2.000,00 para pessoa física e R$6.000,00 pessoa jurídica, através do envio mensal das informações pelos bancos à Receita Federal. Ficando novamente os bancos virtuais, fintechs e alguns outros desobrigados do envio, isso quer dizer que se você tem movimentações no Nubank ou banco Inter por exemplo, estes não enviaram as informações, indiferente do valor das movimentações, mas elas estarão registradas, então abra o olho!

É muito importante que você tenha consciência que nada muda na sua vida financeira, de acordo com as regras da Receita Federal, é obrigatório declarar o IRPF se os rendimentos tributáveis superarem o limite de R$ 30.639,90 no ano, existem outras obrigatoriedades então fale com seu contador e faça a declaração de forma correta. A grande maioria das pessoas que caem na “malha fina” do Fisco é porque fizeram a declaração de forma errada, então evite dor de cabeça e procure auxílio de um profissional.

Uma dica de ouro é evitar emprestar cartão de crédito ou movimentar dinheiro que não seja para suas coisas, vai ficar cada vez mais difícil de justificar de onde está vindo o dinheiro, cada um precisa cuidar da sua gestão financeira da melhor forma possível, afinal suas escolhas impactam diretamente na qualidade de sua vida!