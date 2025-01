Homem é baleado, suspeitos são presos após colisão durante fuga, em Canela

Um homem foi baleado no final da tarde desta quarta-feira (22), por volta das 19h, no loteamento irregular conhecido como Mirote, em Canela. Segundo informações preliminares, ocupantes de um veículo Chevrolet Cruze branco, com três passageiros, dispararam contra a vítima.

Após a ação, o veículo fugiu do local, mas foi interceptado pela Brigada Militar de Canela na Rua João Pessoa, em frente ao Mercado Rissul. Durante a abordagem, os policiais tentaram conter o carro, que subiu na calçada e colidiu com um veículo estacionado.

A colisão causou danos em outro veículo. Ninguém ficou ferido.

Três homens foram presos na ação, e uma pistola calibre .380 foi apreendida. A vítima dos disparos foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Caridade de Canela em estado grave. Até o momento, a identidade da vítima e dos suspeitos não foi confirmada.

A matéria está em atualização. Novas informações podem ser conferidas a qualquer momento no Portal da Folha.