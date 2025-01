Inscrições para o campeonato de futebol de campo veterano de Gramado estão abertas

A Secretaria de Esporte e Lazer abriu nesta quarta-feira (22) as inscrições para o Campeonato de Futebol de Campo Veterano (categoria 39 anos – atletas nascidos em 1986). As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro, sexta-feira.

As rodadas do campeonato serão realizadas nos campos de futebol das localidades do Interior de Gramado e as fases finais serão realizadas nos campos municipais de Gramado (Ernestão e Vila Olímpica).

As partidas acontecerão preferencialmente aos domingos, terças, quartas e quintas podendo sofrer alterações conforme necessidade. A rodada de abertura será no dia 9 de março, domingo, às 13h30min.

Cada equipe poderá inscrever no mínimo 18 e no máximo de 25 atletas. Todos os jogadores inscritos deverão comprovar vínculo com o município de Gramado, que são:

• Naturalidade Gramadense

• Residência fixa em Gramado

• Cartão SUS + Tútulo de eleitor (atualizado)

• Contrato de aluguel registrado em cartório por mais de 90 dias + conta de água ou luz dos últimos três meses no nome do atleta

• Trabalho (fixo em Gramado) – Carteira de trabalho (física ou digital) + últimos três comprovantes de pagamento

• As Provas de vínculos devem ser apresentadas até o dia 14/02/2025.