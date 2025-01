Prefeitura acelera construção de casas no Loteamento Recomeçar, em Canela

As famílias atingidas pelas chuvas de maio do ano passado começam a visualizar – na prática – o recomeço. A Prefeitura de Canela, nos primeiros 20 dias de governo, acelerou a construção das casas onde 70 famílias serão alocadas.

O Loteamento Recomeçar, no bairro São Lucas, receberá canelesenses que foram desabrigados após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024 e causaram estragos no município.

Na ocasião, a maioria dos moradores foram retirados da localidade da “Pedreira”, no bairro Santa Marta, por causa de risco iminente de desmoronamento de terra da encosta.

A atual administração municipal recebeu o Loteamento com 15 casas concluídas e nos primeiros dias do ano já concluiu mais 15. Segundo o prefeito Gilberto Cezar, o objetivo do Executivo Municipal é agilizar a entrega às famílias que aguardam a sonhada casa própria. “Com as moradias entregues, nosso planejamento prevê a urbanização do loteamento para dar mais dignidade às pessoas e construir cidadania para nossa comunidade”, declara o prefeito, que conferiu as obras de perto na tarde desta terça-feira, dia 21. As estruturas de saneamento básico e iluminação estão sendo instaladas e os futuros moradores já arrumam os jardins para embelezar a parte externa das moradias.

O chefe do Executivo Municipal informa, ainda, que a conclusão das residências representará uma economia significativa para os cofres públicos, pois as famílias estão alocadas atualmente em três estabelecimentos hoteleiros da cidade, com um investimento de cerca de R$ 300 mil por mês, oriundos do caixa da Prefeitura. “As obras estão sendo totalmente custeadas com recursos próprios da administração municipal”, atesta o prefeito.

Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Canela

Foto: André Fernandes