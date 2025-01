Jovem sofreu um acidente de moto no último sábado e está em estado grave

Na próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, a comunidade de Canela se reúne para o Torneio de Vôlei Solidário em prol do Pietro. O evento ocorrerá na Escola Bertoldo, no bairro São Lucas, a partir das 19h30.

Com taxa de inscrição de R$ 20,00 por atleta, toda a arrecadação será destinada à família de Pietro, que enfrenta desafios após um grave acidente de moto. A mãe do jovem, Débora, está em Caxias do Sul acompanhando o tratamento do filho e precisa de apoio para cobrir despesas médicas e de estadia.

A comunidade também pode ajudar por meio da campanha solidária promovida pela Galle Auto Lavagem, que destinará R$ 5,00 para cada carro lavado. A lavagem está localizada na Rua Júlio Travi, 752 – Distrito Industrial, com contato pelo telefone (54) 9 8123-1341.

A mobilização busca apoiar a família neste momento difícil. Interessados podem contribuir participando do torneio, lavando seus carros ou por meio de doações diretas.