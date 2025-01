Aprimore seu currículo: Senac Gramado abre inscrições para o curso Informática Fundamental Office e Mobile

A informática é uma ferramenta indispensável no mercado de trabalho. Dominar programas como editores de texto, planilhas eletrônicas, softwares de apresentação e navegação na internet tornou-se essencial para quem busca se destacar profissionalmente. Não por acaso, muitas vagas de emprego têm a informática básica como requisito, o que torna o candidato mais competitivo. Pensando nisso, o Senac Gramado está com inscrições abertas para o curso Informática Fundamental Office e Mobile. As aulas iniciam no dia 20 de fevereiro e serão realizadas nas segundas, quartas e quintas-feiras, das 18h30 às 21h30.

Com uma carga horária de 60 horas, a capacitação é ideal para quem deseja desenvolver habilidades práticas nos principais softwares utilizados no dia a dia profissional. Durante o curso, os alunos aprenderão a utilizar editores de texto (Word), planilhas eletrônicas (Excel) e ferramentas de apresentação (PowerPoint). Além disso, o conteúdo inclui controle de e-mails, pesquisa e comunicação via internet, ampliando o aprendizado para além do pacote Office.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Senac Gramado ou comparecerem na escola, localizada na rua São Pedro, 663, no bairro Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (54) 99175-2036 ou (54) 98406-0785.