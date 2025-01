Encontro entre representantes do Centro Social Padre Franco e representantes da Casa Onã, Tanara Spall e Maria Elena

Uma importante ação de solidariedade está sendo organizada em nossa comunidade pela Casa Onã, uma instituição religiosa de matriz africana. Nos próximos dias 01, 02, 03 e 04 de Fevereiro de 2025, a casa estará realizando um brechó beneficente com o objetivo de arrecadar fundos e alimentos não perecíveis para ajudar o Centro Social Padre Franco em Canela/RS.

O brechó contará com uma grande variedade de roupas em excelente estado, doados por membros da comunidade e frequentadores da casa. Os itens serão vendidos a preços acessíveis, variando de R$2,00 até R$10,00 reais, permitindo que mais pessoas participem e contribuam. Paralelamente,a casa também receberá doações de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão e óleo, que serão entregues diretamente ao Centro Social Padre Franco. A Casa Onã estará recebendo os alimentos na sua sede a partir de hoje, 23 de janeiro até dia 04 de fevereiro. A expectativa é arrecadar não apenas mantimentos, mas também esperança para aqueles que mais precisam.

A ação conta com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e de diversos voluntários e está aberta à participação de todos os interessados. “Queremos convidar não só a comunidade religiosa, mas todos que se sentem tocados por essa causa. Qualquer contribuição, seja doando, comprando ou divulgando, faz a diferença”, reforça o dirigente espiritual da Casa Onã. O evento acontecerá na sede da casa, localizada na Rua José Joaquim Velho, 119 – Bairro Boeira, das 14h até às 18h.

“O brechó beneficente será de sábado a terça feira, do dia 01 a 04 de fevereiro de 2025 na Casa Onã. E as doações dos alimentos não perecíveis serão recebidas do dia 23 de janeiro até o dia 04 de fevereiro na sede. Participem doando e adquirindo alguma das peças disponibilizadas. Venha participar e fazer parte dessa corrente de solidariedade e transformação! Temos certeza que ajudará muito a comunidade.” – Casa Onã