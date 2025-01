Na doação de material escolar moradores têm desconto especial para o Olivas de Gramado

Moradores de seis municípios da Região da Hortênsias e do Vale do Paranhana podem aproveitar o período de férias vivendo incríveis experiências em um dos principais atrativos turísticos da Serra Gaúcha. De 23 de janeiro a 27 de fevereiro, residentes em Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Gramado, Três Coroas e Igrejinha pagam apenas R$ 39,00 para descobrir belezas naturais e viver momentos inesquecíveis no Parque Olivas de Gramado.

A tarifa de Verão é válida somente para as compras antecipadas de ingressos de acesso ao parque com pelo menos um dia de antecedência a visita e mediante a doação de um material escolar, que deve ser entregue no dia da visita. Limite máximo de cinco ingressos por comprovante de residência e não válida para compra na bilheteria.

Para mais informações sobre as regras da campanha e aquisição de ingressos entre em contato pelo WhatsApp (54) 99610.7626. A promoção não é cumulativa com outras iniciativas do parque.

DOAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR

Além de um valor mais em conta para contemplar lindas paisagens e viver as emoções do Olivas de Gramado, os moradores ajudarão quem mais precisa. O visitante ao realizar a compra de ingressos do Olivas do Bem, e doar um material escolar no dia da visita, vai contribuir para educação de alunos de baixa renda.

“O Parque Olivas de Gramado sempre acreditou no poder transformador da natureza e da solidariedade. A Campanha Olivas do Bem é mais uma prova disso. Ao oferecer desconto exclusivo aos moradores, convidamos todos para se conectarem com a natureza e, ao mesmo tempo, a fazerem a diferença na vida de quem mais precisa. Juntos, podemos contribuir para um futuro mais promissor da comunidade”, comenta o gestor de Marketing e Comercial, Lucas Endrigo.

ATRAÇÕES

O Olivas de Gramado oferece um mix de atrações que agradam a todos, desde a gastronomia até a aventura, passando por atrativos culturais e diversão para adultos e crianças. Bike Voadora, Scooters, Trattoria, Fazendinha, Bosque Encantado, Tour Rural e Tour Vistas Exclusivas são algumas das experiências que o visitante pode viver.

Além disso, a Azeiteria é um espaço que proporciona uma viagem pelo mundo dos azeites. São mais de 1000 m² de área que reúne ambientes como loja, Degustação Sensorial Harmonizada de Azeites, Laboratório, Imersão 360º e Restobar.

O pôr do sol, é outro destaque do parque. Cada fim de tarde é uma pintura. Por isso, o Olivas Sunset, o happy hour mais badalado da Serra Gaúcha torna a experiência única oferecendo uma programação musical de alto nível, com DJs e saxofonista. Mais informações em www.olivasdegramado.com.br ou @olivasdegramado e @olivassunset.

SOBRE O OLIVAS

O Olivas de Gramado é o único parque voltado ao Olivoturismo do Brasil. Situado em cima de um canyon na Linha Nova – interior da cidade de Gramado – Rio Grande do Sul, o empreendimento é rodeado de Mata Atlântica, com solo permeado por cristais que renovam as energias dos visitantes.

Além de lindas paisagens proporcionadas pela natureza exuberante, o Olivas reúne em um único espaço o melhor da culinária típica dos imigrantes italianos, alemães e luso-açorianos, e atrações para toda a família como a Fazendinha, trilhas na natureza e um passeio entre as plantações de oliveiras.

A 14 km do Centro de Gramado, o caminho até o Olivas é totalmente asfaltado. O trajeto bucólico e encantador leva o visitante para o passado, percorrendo a rota do principal roteiro rural da região – o Raízes Coloniais de Gramado.