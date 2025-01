PÃO DE JUDÁ | MULHER OU FILHO VARÃO?

BLOG DA TV MENORAH

Apocalipse 12 fala sobre a mulher e o dragão. Neste trecho das Escrituras, vemos uma simbologia, na qual a mulher representa a Igreja como um todo. Esta mulher está para dar à luz um filho varão, que representa os cristãos vencedores, os que reinarão com Cristo na Sua segunda vinda.

Observe que o dragão não visava devorar a mulher, e sim o filho que estava para nascer (leia em Apocalipse 12:4). Isso mostra que aqueles que conhecem e obedecem a verdade divina serão os vencedores, os que mais enfrentarão lutas nesta terra. O filho varão é a parte mais forte da Igreja, que não somente fala de Jesus, mas que vive em total comunhão com Ele e tem a Sua vida manifesta em suas ações e reações diárias. Será que você tem sido parte do filho varão ou somente da mulher? Ore ao Senhor e pergunte a Ele onde você está… Ainda há tempo para ser filho varão.

Leia em João 6:57: “Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e igualmente Eu vivo pelo Pai, também quem de Mim se alimenta por Mim viverá.” e João 4:34: “Disse-lhes Jesus: A Minha comida consiste em fazer a vontade dAquele que Me enviou e realizar a Sua obra.” .

Oração Apropriando-se do Escudo da Fé

Amado Pai Celestial, pela fé aproprio-me da proteção do escudo da fé. Conto com a Tua santa presença para envolver-me como uma cápsula, oferecendo-me proteção total contra todos os dardos inflamados. Concede-me a graça de aceitar o Teu propósito que me aperfeiçoa ao permitir que algumas das flechas de satanás ultrapassem o escudo. Capacita-me a louvar-Te por isso. Ajuda-me a estar concentrado na Tua presença e não nos dardos do inimigo.

Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção dos santos anjos para que me guardem e protejam dos ataques do reino de satanás. Que os anjos ministradores da parte de Deus estejam presentes para frustrar a estratégia do diabo de prejudicar a mim e a minha família. Aproprio-me da vitória do sangue do Senhor Jesus Cristo e a mantenho contra as tentativas de aproximação do maligno. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo e o louvo pela minha vitória.

Amém.

Acompanhe a programação online da RÁDIO MENORAH, no programa O SAL DA TERRA direto de Canela/RS, de segunda a sexta, das 13h às 14h ao vivo, pelo Facebook @programaosaldaterra1