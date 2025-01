Senac Gramado está com inscrições abertas para curso de Boas Práticas para Serviços de Alimentação

O armazenamento e o preparo adequado dos alimentos são essenciais para garantir a segurança alimentar, prevenindo contaminações por microrganismos como fungos, bactérias e parasitas. Cuidados como refrigeração correta e o manuseio higienizado ajudam a evitar problemas de saúde, como intoxicações e doenças transmitidas por alimentos. Por isso, adotar boas práticas na conservação e no preparo é indispensável tanto em casa quanto no setor comercial. Ciente disso e da importância de certificar profissionais para essa função, o Senac Gramado está com inscrições abertas para o curso de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. As aulas acontecerão nos dias 18 e 19 de fevereiro (terça e quarta-feira), das 8h30 às 17h30.



Com carga horária de 16 horas, a capacitação aborda os conhecimentos necessários para a manipulação correta dos alimentos, ensinando como executar um trabalho, pautado na qualidade e nas melhores práticas de higiene. Durante o curso, o aluno aprenderá as habilidades técnicas para atender às legislações vigentes (RDCs 52/14 e 216/04 ANVISA e Portarias 1224/14 e 78/09 SES/RS), sempre seguindo o que determinam as normas de vigilância sanitária local.



Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Senac Gramado ou comparecerem na escola, localizada na rua São Pedro, 663, no bairro Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (54) 99175-2036 ou (54) 98406-0785.