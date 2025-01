A maldição da Corsan III – a obra sem fim!

Sabe aquele filme de terror que a história conta uma maldição que de tempos em tempos volta a assolar uma comunidade pacata de interior?

A nossa maldição é a Corsan. Vejam bem, estas imagens que abrem a minha coluna são de final de final de 2019 e início de 2020. Na época, eu já escrevia que a Corsan era um tapa na cara do canelense. Na matéria que fiz em dezembro de 2019 já se falava da falta de água em Canela e Gramado, principalmente na temporada natalina e no início do verão.

Pois bem, estamos vivendo a maldição novamente, ano a ano!

Impressionante que a culpa nunca é da Corsan. É o cano que arrebenta, é o fio que roubaram, é um terceiro que perfura a rede, é a estiagem, é a chuva, é o Papai Noel e por aí vai. Eles nunca têm culpa. Vai ser uma companhia azarada lá em Pindamonhangaba!

Agora a Corsan foi vendida, é privada, e a maldição continua. Ampliam adutora, melhoram a estação de tratamento, criam reservatório… E o serviço segue insuficiente.

O fato é que a cada ano que o problema acontece, novamente e novamente e novamente, vem um cara diferente e anuncia um grande investimento. Sempre assim!

Lá em 2020 a promessa foi de R$ 240 milhões. Você leu certo.

Aí os prefeitos, todos eles, engolem o discurso. Depois, uma meia dúzia de canos é enterrada, uma outra meia dúzia de ruas são rasgadas e mal consertadas e no ano seguinte: falta d’água.

E assim vivemos em loop que só será interrompido com uma fiscalização eficiente e multas elevadas. Sabe do que precisa para que isso aconteça?

Coragem dos prefeitos.

Tiririca no Esporte

Mesmo sem ser unanimidade entre os esportistas, Marcelo Drehmer, ou Marcelo Tiririca, deve ser mesmo o Diretor do Departamento Municipal de Esporte e Lazer. Drehmer é do Republicanos, foi um dos responsáveis, senão “O” responsável pelo rompimento do REP com o MDB para apoiar a campanha de Gilberto Cezar.

Tiririca já teve uma passagem pelo DMEL, da qual neste momento não vou fazer juízo de opinião. Espero que a nova administração municipal defina isso, de uma vez por todas, para que o ano esportivo de Canela possa começar. Com ou sem Tiririca, já estamos atrasados.