Concurso Fotográfico do Gramadozoo entra na reta final de inscrições

O 13° Concurso Fotográfico Bicho Bom de Foto, promovido pelo Gramadozoo, está com inscrições abertas até o próximo domingo (26). Os fotógrafos profissionais e amadores interessados em participar podem enviar suas fotos pelo direct do Facebook e Instagram @gramadozoors ou pelo e-mail bichobomdefoto@gmail.com. Cada imagem deve conter os seguintes dados para a inscrição ser validada: nome completo, cidade, telefone de contato e título das fotografias no corpo da mensagem.

Com inscrições gratuitas, o maior concurso da fauna brasileira conta com duas categorias: Animais e Experiência do Visitante. Cada fotógrafo pode enviar no máximo três imagens por categoria. Após o término do prazo de envio, a Comissão Organizadora selecionará as 25 melhores imagens de cada categoria. As selecionadas serão colocadas no Facebook do zoo para votação durante 15 dias e as três mais votadas em cada categoria serão as premiadas.

Em sua 13ª edição, o concurso fotográfico é válido para os registros captados nas dependências do Gramadozoo a partir de 2023. Os três mais votados de cada modalidade receberão como prêmio um passaporte anual de visitação (quatro pessoas) ao Gramadozoo, brindes exclusivos da coleção Bichos do Brasil e poderão participar de encontros especiais com algum animal do zoo.