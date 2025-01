Espaço do Leitor: Estrada das Linhas São João e Amoreiras apresenta péssimas condições

Prefeitura informa início dos serviços na região em cerca de 10 dias

Nesta semana, moradores das Linhas São João e Amoreiras entraram em contato com a redação da Folha para relatar as precárias condições da estrada que conecta as duas localidades ao centro de Canela e ao município de Três Coroas.

A estrada, que não recebe manutenção desde novembro de 2024, é essencial para cerca de 60 residências, incluindo moradores permanentes e proprietários de sítios. No entanto, os problemas começam logo onde termina o asfalto, na Linha São João, e seguem por toda a extensão da estrada de Amoreiras, agravando-se no trecho mais íngreme que leva ao entroncamento com as estradas do Passo do Louro e do Chapadão.

Relatos dos moradores

Os residentes relatam que a vegetação já invade a via, dificultando o tráfego de veículos maiores. Além disso, a estrada está repleta de pedras soltas, costeletas e buracos, tornando o trajeto perigoso e desconfortável. “A situação piora a cada dia e torna quase inviável o deslocamento de quem precisa usar a estrada diariamente”, afirmou um dos moradores.

Além disso, com a intervenção da Rota Panorâmica para veículos com mais de seis toneladas, restou a estrada de Amoreiras como rota alternativa. Com o aumento do fluxo de veículos pesados na região, as condições da via ficaram ainda piores.

Resposta da Prefeitura

A reportagem procurou o secretário municipal de Obras, José Vellinho Pinto, para obter esclarecimentos. Ele informou que a administração já está ciente das condições da estrada e da necessidade de intervenções.

Segundo apurado pela Folha, o maquinário da Secretaria de Obras está atualmente realizando manutenções na localidade de Canastra. Conforme as condições climáticas, os serviços para atender as Linhas São João e Amoreiras devem começar em aproximadamente 10 dias.

A Folha seguirá acompanhando o caso e reforça o compromisso de dar voz às demandas da comunidade. Se você tem alguma situação ou relato para compartilhar, entre em contato conosco.