Estacionamento rotativo começará a funcionar em São Francisco de Paula em fevereiro

A Prefeitura de São Francisco de Paula informa que o sistema de estacionamento rotativo, conhecido como Área Azul, entrará em operação no município a partir do dia 5 de fevereiro. O objetivo do serviço é organizar o uso das vagas de estacionamento nas vias públicas, especialmente nas áreas com maior circulação de veículos.

O estacionamento rotativo funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h. Aos domingos e feriados, não haverá cobrança.



Com o início da Área Azul, os motoristas que utilizarem as vagas de estacionamento nas ruas incluídas no sistema deverão adquirir um ticket nos terminais ou pelo app SigaPay, cujo valor varia de acordo com o tempo de permanência. As tarifas serão as seguintes: R$ 1,00 para 30 minutos, R$ 2,00 para 60 minutos, R$ 3,00 para 90 minutos e R$ 4,00 para 120 minutos.



As vagas rotativas estarão disponíveis em pontos estratégicos da cidade, incluindo a Avenida Júlio de Castilhos, Rua Três de Outubro, Rua Manoel Vicente Ferreira, Rua Gaspar Martins, Rua Henrique Lopes da Fonseca, Rua Assis Brasil e Rua Lulu Machado.



Os usuários terão um período de tolerância de até 10 minutos exclusivamente para adquirir e ativar o ticket, seja pelo aplicativo, pontos de venda autorizados ou outro meio disponibilizado. Em casos de utilização irregular das vagas, serão emitidos avisos de cobrança. O Aviso de Pós-Uso, no valor de R$ 4,00, deve ser pago em até 2 horas. Já o Aviso de Irregularidade, no valor de R$ 16,00, poderá ser quitado em até 2 dias úteis.



Para mais informações, os cidadãos podem entrar em contato pelos canais de atendimento da Área Azul: telefone 0800-591-8336, WhatsApp (11) 98608-9795, ou pelo e-mail faleconosco@zonaazulbrasil.com.br. O atendimento presencial está localizado na Avenida Júlio de Castilhos, 307 – Centro.