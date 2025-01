Gramado e Canela | Substituição de equipamentos danificados por oscilações e queda de energia afeta abastecimento de água

Moradores de Gramado e Canela deverão ter o abastecimento de água normalizado gradativamente nesta sexta-feira, 24. A queda e as oscilações de energia elétrica ocorridas na madrugada causaram danos de motores na captação de água do Rio Santa Cruz, no limite dos municípios de Canela e São Francisco de Paula. Isso fez diminuir o volume de água captada para o tratamento e distribuição, provocando oscilações ou baixa vazão no sistema de abastecimento dos dois municípios.

A Corsan utiliza geradores durante a substituição dos equipamentos danificados para diminuir o impacto na captação. Caminhões-pipa também estão sendo usados para auxiliar no abastecimento e na recuperação do nível dos reservatórios da Companhia, especialmente nas regiões mais altas das cidades.

Para outras informações, estão à disposição da comunidade os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800.646.6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.