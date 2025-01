Polícia Civil prende suspeito de roubo a madeireira em Canela; outros envolvidos seguem foragidos

Veja o vídeo e ajude a identificar os foragidos. Crime aconteceu em 2024

A Polícia Civil prendeu, nesta semana, um dos suspeitos de envolvimento em um roubo a uma madeireira, ocorrido no segundo semestre de 2024, no Distrito Industrial da cidade de Canela. O homem, junto a outro indivíduo que permanece foragido, é acusado de coagir vítimas durante o curso do processo, o que resultou na revogação de sua liberdade condicional pela Justiça.

O crime, que teve a participação de ao menos seis integrantes de uma organização criminosa, foi registrado em vídeo divulgado pelas autoridades. Durante a ação, três dos envolvidos, disfarçados com roupas e insígnias falsas de policiais, anunciaram o assalto e subtraíram uma quantia relevante em dinheiro destinada ao pagamento dos funcionários.

Até o momento, um dos executores do roubo também está preso, enquanto a Polícia Civil trabalha para identificar e localizar os outros dois autores (veja o vídeo abaixo). A população pode colaborar com informações através do telefone (54) 3282-1212.

A investigação segue em andamento.