360 Graus | A lenga-lenga da Corsan e a constante falta d’água

lenga-lenga

substantivo feminino

1 – conversa, narrativa ou peça de oratória enfadonha e monótona; ladainha, cantilena.

2 – o que é demorado, fastidioso.

Não é de agora que a Corsan se atrapalha, diz que a culpa da falta de água é do Zé, do João ou do Mário…

A última foi da falta de energia elétrica. Bom, eu não sou engenheiro, técnico em captação de água ou coisa que o valha. Mas, vamos lá… Se eu for instalar algo simples na minha casa, como um ar condicionado, por exemplo, a primeira coisa que devo verificar é se a instalação elétrica suporta o consumo do equipamento.

Será que se eu ligar o ar, um chuveiro e a airfryer na cozinha, não vai cair o disjuntor ou me torrar a instalação? A instalação elétrica é apropriada para a carga?

A Corsan fala, há mais de cinco anos, nesta ampliação da captação no poço da faca. A obra já deu todo o tipo de lambança. Já teve que refazer a adutora em diversos pontos, pois rompeu; rasgou as ruas de Canela e Gramado e o conserto foi feito no padrão Corsan (ou seja, nem perto do que era antes de eles abrirem as ruas); e, acompanhei, no bairro São Luiz, em Canela, os caras obstruindo um arroio canalizado para passar o cano e deixando de presente o alagamento para os moradores. Isso para ficar em alguns exemplos.

Neste episódio recente, da falta d’água por falta de energia, as explicação é esta: faltou energia. Mas porque faltou?

Basta acompanhar a linha do tempo das notícias fornecidas pela própria Corsan, através de sua assessoria:

1 – Terça – 21/01: Para garantir o nível de tensão de energia adequado, dar segurança operacional e manter o correto funcionamento de bombas e motores na captação de água do Rio Santa Cruz, no limite dos municípios de Canela e São Francisco, a Corsan vai instalar nesta terça-feira, 21, um novo transformador de energia no local. Durante o serviço, moradores de Gramado e Canela poderão ter oscilações no fornecimento de água ou baixa vazão na rede.

2 – Sexta – 24/01 – A queda e as oscilações de energia elétrica ocorridas na madrugada causaram danos de motores na captação de água do Rio Santa Cruz, no limite dos municípios de Canela e São Francisco de Paula. Isso fez diminuir o volume de água captada para o tratamento e distribuição, provocando oscilações ou baixa vazão no sistema de abastecimento dos dois municípios.

3 – Sábado – 25/01 – A Corsan segue utilizando geradores de energia na captação do Poço da Faca, em Canela, para garantir o abastecimento de água na cidade, e na vizinha, Gramado, neste sábado, 25. Com a utilização dos equipamentos o volume de água captada para o tratamento e distribuição diminui, podendo ocasionar oscilações ou baixa vazão no sistema dos dois municípios.

Eu não sei de quem foi a barbeiragem, da Corsan ou da RGE, mas a tal da troca do transformador (que já era insuficiente) deu errado (se é que foi isso mesmo) e Canela e Gramado ficaram sem água.

No domingo (26), uma comitiva da Prefeitura de Canela, liderada pelo Prefeito Gilberto Cezar esteve no local. Ouviu que o problema é causado pelas constantes faltas de energia no Poço da Faca.

Compreensível, né? A Corsan começou a captar água lá na semana passada… Se fosse há 40 anos que eles tivessem a base captação naquele local, talvez já tivessem resolvido o problema.

Vale lembrar que a Corsan é uma contratada do município de Canela para prestar dois serviços: abastecimento de água tratada e tratamento do esgoto cloacal. Não faz nenhum dos dois serviços bem.

Esperamos que o prefeito Gilberto Cezar cobre duramente a Corsan, inclusive com a aplicação de multas pesadas.

Pergunto, se fosse uma empresa terceirizada prestando este serviço na sua casa ou no seu condomínio, você manteria o prestador do serviço?

Antigamente, os prefeitos faziam vistas grossas à Corsan, pois era do Governo do Estado e nunca é bom brigar com o governador, seja lá ele de qual partido for. E agora que ela foi vendida, o que acontece?