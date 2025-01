Causas da queda de avião em Gramado são apontadas em relatório preliminar

Relatório preliminar do Cenipa sugere falha do piloto e condições adversas como causas do acidente fatal.

Um relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apontou duas possíveis causas para o acidente aéreo em Gramado, ocorrido em 22 de dezembro, que matou o empresário Luiz Cláudio Galeazzi e outras nove pessoas.

A primeira causa sugerida foi o voo controlado contra o terreno (CFIT), quando a aeronave, embora sob controle do piloto, colide com o solo ou algum obstáculo. A falha do piloto em perceber sua posição em relação ao solo pode ter contribuído para o acidente, conforme o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

A segunda hipótese é a perda de controle em voo (LOC-I), caracterizada por uma mudança extrema na trajetória da aeronave. Especialistas indicam que a intensa cerração na área pode ter levado à perda de percepção situacional do piloto, dificultando sua visão e controle do voo.

O acidente também deixou 17 feridos, entre eles duas mulheres, que seguem internadas em estado estável. O delegado Gustavo Barcellos aguarda laudos periciais para avançar nas investigações.

Todas as vítimas eram membros da família Galeazzi. A identificação foi realizada por papiloscopia, exame de DNA e odontologia legal. O avião de pequeno porte havia decolado de Canela com destino a Jundiaí e caiu por volta das 9h15, atingindo uma chaminé, uma casa, uma pousada e uma loja de móveis.