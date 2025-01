CER Jardim abre seletiva para equipes de Futsal Sub-16 e Sub-17

O Clube Esportivo Recreativo Jardim (CER Jardim) de Gramado está convocando jovens talentos do futsal para participar de uma seletiva que formará as equipes Sub-16 e Sub-17. O objetivo é selecionar atletas para disputar competições oficiais de alto rendimento, representando o maior projeto de futsal da região.

Requisitos para participação

Idade entre 15 e 17 anos (nascidos entre 2006 e 2008);

Experiência prévia no futsal;

Disponibilidade para treinar regularmente;

Boa conduta e disciplina.

Detalhes da seletiva

Data: 8 de fevereiro de 2025

Horário: das 18h30 às 20h30

Local: Pavilhão CER Jardim

Documentação necessária

Carteira de identidade

Inscrições

Os interessados devem realizar a inscrição pelo WhatsApp enviando uma foto recente e o nome completo para o número (54) 99637-8493.

Não perca a chance de fazer parte de uma equipe que se destaca no cenário estadual! Venha mostrar seu talento e integrar o time do CER Jardim, referência no futsal da região.