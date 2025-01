Educação Financeira | Gestão de pessoas e finanças: o casamento perfeito para a gestão de negócios eficiente

Caro leitor, falar em finanças e gestão de pessoas parece temas desassociados, distantes, mas não são, pelo contrário, têm diversas similaridades e devem ser vistas de forma integrada para potencializar os resultados dos negócios.

Estava pensando aqui que ao longo de toda minha formação acadêmica, todos os trabalhos, artigos e livros que escrevi, sempre foram focados nos dois temas. Pare e pense comigo: quanto melhor for a gestão financeira da empresa, mais ela consegue viabilizar gastos para recrutar, capacitar e remunerar pessoas. Por outro lado, com pessoas mais qualificadas e motivadas, maior é o engajamento para a adoção de boas práticas de gestão financeira.

As pessoas e as finanças são escassas logo, devem ser alocadas de maneira eficiente para otimizar os resultados. Um exemplo do que estou falando é a quantidade de investidores que gostariam de ampliar os seus negócios e se deparam com a falta de profissionais qualificados no mercado. Por outro lado, muitas empresas possuem uma infraestrutura completa e precisariam de mais recursos financeiros seja para ampliar ou mesmo para se manter. Desta forma, precisamos de pessoas capacitadas e motivadas que desenvolvam produtos e serviços, efetuem a venda e a entrega, avaliem projetos, busquem soluções para redução de custos e diferentes formas de captação de recursos. Mas de nada adianta um time de futebol contratar o melhor jogador do mundo e não ter condições de pagar o salário ou oferecer uma estrutura adequada de treinamento, não é verdade?

Por isso, o convite que te faço é para olhar com carinho para todas as áreas de sua empresa, mas principalmente para finanças e gestão de pessoas, pois quem não parar para fazer isso, corre sério risco de não conseguir bons resultados ou até mesmo se manter no mercado daqui para frente.

Empreender não é para amadores, antes de entrar nesse jogo se certifique que conhece todas as regras e que está preparado psicologicamente para ganhar ou perder.