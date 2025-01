Prefeito Gilberto Cezar visitou Corsan, neste Domingo, para cobrar sobre problemas no abastecimento de água

Na tarde de ontem, domingo 26 , o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, acompanhado de uma comitiva e do superintendente da Corsan, Lutero Cassol, visitou dependências da empresa, especificamente no poço da Faca, localizado no interior do município. O objetivo da visita foi entender e averiguar as causas das frequentes interrupções no abastecimento de água na região e avaliar as ações para solucioná-las.

Durante a visita, a equipe da Corsan detalhou as principais causas das falhas no abastecimento. O problema, segundo a companhia, é devido às constantes quedas de energia elétrica, que afetam diretamente o funcionamento das bombas que garantem o fornecimento de água. Para mitigar esse impacto, a Corsan está operando com cinco geradores contratados, que visam assegurar o abastecimento durante os períodos de falta de energia.

O prefeito Gilberto Cezar reforçou a importância de seguir acompanhando a situação. “Vamos continuar averiguando e cobrando, tanto da Corsan quanto da concessionária de energia, a fim de garantir que o fornecimento de água se normalize o mais breve possível”, declarou o prefeito.

O superintendente Lutero Cassol também ressaltou os investimentos em melhorias no sistema. “Estamos trabalhando na duplicação de todo o sistema de abastecimento da região. Essa ampliação vai melhorar significativamente a vazão e a eficiência do fornecimento de água, contribuindo para a regularidade no abastecimento”, afirmou Cassol.

O trabalho teve andamento na manhã de hoje, com uma reunião convocada pelo prefeito para a apresentação do andamento das obras de ampliação da infraestrutura da Corsan na região.

A visita e as tratativas são uma demonstração do empenho da administração municipal em resolver as questões que afetam a qualidade de vida da população e assegurar que o abastecimento de água na cidade ocorra de forma eficiente e sem interrupções.

Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Canela

Foto: André Fernandes