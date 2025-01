Bustour promove ação solidária em troca de ticket para o passeio

O Bustour, em parceria com as Assistências Sociais de Gramado e Canela, lançou a campanha “Rota do Bem Bustour 2025”, que alia solidariedade e turismo. A iniciativa permite que moradores das cidades de Canela, Gramado, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula troquem alimentos por um ingresso para um dia de passeio na rota percorrida pelo atrativo turístico. A troca de tickets ocorre entre os dias 01 e 28 de fevereiro de 2025, e o período para utilizar é o mesmo, exceto às quartas-feiras. A ação beneficia famílias em situação de vulnerabilidade e proporciona uma experiência única aos participantes.

Como participar

Para aderir à campanha, basta fazer alimentos nos pontos de troca e escolher um dia para utilizar o ingresso (exceto às quartas-feiras). Cada CPF pode trocar até cinco tickets, escolhendo as opções de doação:

• 2 kg de arroz + 1 pacote de massa (500g)

• 2 kg de feijão + 1 pacote de massa (500g)

• 2 kg de açúcar + 1 óleo de cozinha (900ml)

• 2 kg de farinha de trigo + 1 pacote de bolacha (350g)

• 3 litros de leite + 1 achocolatado (200g)

Os alimentos arrecadados serão destinados às Assistências Sociais de Gramado e Canela, fortalecendo ações de combate à vulnerabilidade social.

Onde fazer uma troca

As ações e a retirada dos ingressos podem ser feitas nos seguintes endereços:

• Loja Bustour Canela : Praça da Matriz, 69 – Sala 09 – Centro

• Loja Brocker Gramado : Av. das Hortênsias, 1845 – Centro

No ato da troca, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e um comprovante de residência recente (emitido nos últimos 60 dias) em nome do participante. Para menores de 18 anos, será aceito o comprovante de pais. Documentos válidos incluem contas de água, luz, gás, internet, telefone, entre outros.

Sobre o Bustour

O Bustour é uma experiência única que conecta os principais pontos turísticos da Serra Gaúcha. Com um serviço diferenciado e rotas planejadas, oferece aos moradores e turistas a oportunidade de conhecer as belezas da região de forma prática e confortável.

Mais informações disponíveis estão no site oficial: www.bustourcom.br