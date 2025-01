Profissionais dos setores de cultura e turismo receberão capacitação em acessibilidade atitudinal

Com a intenção de capacitar os trabalhadores da cidade para poderem melhor receber os visitantes com deficiência em hotéis, parques, shows e restaurantes, será realizada na próxima quarta-feira (29/01) a “Capacitação em Acessibilidade Atitudinal”, que será ministrada pela Dra. em educação, Milena Eich, no Expogramado.

A acessibilidade atitudinal é um dos três tipos de acessibilidade previstos na legislação brasileira. Ela se refere à atitude das pessoas em relação às outras, especialmente aquelas com deficiência (surdas, cadeirantes, etc.). Ela é importante porque muitas vezes as barreiras que impedem a inclusão das pessoas com deficiência não são físicas, mas sim atitudinais. Por exemplo, a falta de respeito e empatia pode levar a situações constrangedoras e excluir as pessoas com deficiência da sociedade.

Este é um conceito amplo que envolve aspectos da vida cotidiana, como o acesso ao trabalho, à educação, à cultura e ao lazer. É importante que as pessoas estejam cientes das suas atitudes e comportamentos em relação às outras, especialmente aquelas com deficiência, para garantir que todos possam participar plenamente da sociedade.

“Inicialmente esta formação seria oferecida apenas à nossa equipe de trabalho do projeto cultural, porém, entendemos que seria de grande interesse a comunidade também ter acesso a este conhecimento”, ressalta Alessandro Müller, responsável pelo projeto. Müller ainda reforça a importância da parceria com o setor público para proporcionar esta formação. “Levamos a sugestão para a Sec. De Turismo, que partilhou conosco da mesma visão de importância e prontamente se mobilizou para ser nosso parceiro na realização da atividade”. Para esta formação, foram disponibilizadas 100 vagas e, até a segunda-feira (27/01) já haviam sido preenchidas 76 vagas. Para os interessados que ainda não se inscreveram, podem entrar em contato com a produção do projeto através do Whatsapp (54) 99903-3263 ou com a Sec. De Turismo.

A atividade integra a programação do projeto cultural “Muralismo e os povos originários: do esquecimento à inclusão”, que busca tratar da valorização do conhecimento e da cultura dos povos originários e sua contribuição para a cidade de Gramado. Realizado em parceria com a aldeia Kaingang Kógūnh Mág, de Canela/RS, o projeto prevê ainda a realização de atividades educativas e artísticas como oficinas de grafite com alunos da rede pública de ensino, palestra sobre patrimônio imaterial, exibição do documentário “Os povos originários da Serra Gaúcha”, apresentação de dança indígena Kaingang e a criação de murais artísticos que ficarão expostos permanentemente na Vila Joaquina – Território Criativo, tornando-se assim, um legado do projeto à cidade.

A ministrante da formação, Milena Eich, é doutora em Educação (UCS). Mestre em Linguística Aplicada (UNISINOS), Especialista em Audiodescrição pela Universidade Estadual do Ceará e docente da UCS e PUC Minas. Dentre seus trabalhos, destacam-se audiodescrições para a Netflix em séries como: Wandinha; ONI; The Witcher Blood Origin; Sombra e Ossos; Sweet Tooth e longas, etc.

Projeto realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022

Realização: Atelie das Utopias

Produção: LM Produções Artísticas

Parceria: Secretaria Municipal de Turismo de Gramado

Financiamento: Procultura, Secretaria da Cultura do Governo do Rio Grande do Sul

SERVIÇO:

O quê: Capacitação em acessibilidade atitudinal

Quando: 29/01 das 14h às 16h30

Onde: Expogramado – Sala Plátano

Quanto: Gratuito

Para quem: Profissionais dos setores de cultura e turismo da cidade de Gramado

Como: inscrições através do link https://forms.gle/FgVF9L7BZzUf9zKa6, pelo whats (54) 999033263 ou através da Sec. De Turismo pelo e-mail turismo@gramado.rs.gov.br